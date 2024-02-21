Motorin indirimi pompaya yansıdı

Brent petrol ve dolar kurundaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarına zam ve indirim olarak yansımaya devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde benzin grubuna 1,79 TL, motorinin litre fiyatına da 2,56 lira zam yapılmıştı.

Bugün de motorin grubunda gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1,21 TL’lik indirim geldi.

Benzin grubunda ise şu an için bir değişiklik yaşanmadı. 21 Şubat güncel akaryakıt fiyatları şöyle:

İstanbul

İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 41.13 TL

İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 43.08 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 19.99 TL

Ankara

Ankara'da benzin litre fiyatı: 41.93 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı: 43.92 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı: 20.39 TL

İzmir

İzmir’de benzin litre fiyatı: 42.15 TL

İzmir’de motorin litre fiyatı: 44.14 TL

İzmir’de LPG litre fiyatı: 20.07 TL

Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanır?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.