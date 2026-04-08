Motorin ve benzine bu kez indirim geliyor

Küresel piyasalardaki dalgalanmalar sonrası petrol fiyatlarındaki sert düşüş, akaryakıt fiyatlarında ciddi bir indirim beklentisini gündeme getirdi. Sektör kaynaklarına göre, gün içerisinde açıklanacak verilerle benzin ve motorinde 10 TL’yi aşan bir fiyat düşüşü yaşanabilir.

Geçici ateşkes piyasaları rahatlattı

ABD, İsrail ve İran arasında 28 Şubat 2026 tarihinde başlayan gerilim sürecinde petrol fiyatları hızla yükselmişti. Türkiye’nin yakından takip ettiği Brent petrolün varil fiyatı 75 dolardan 115 dolara kadar çıkarak akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansımıştı.

Dün ilan edilen geçici ateşkes sonrası ise piyasalarda yön değişti. Hürmüz Boğazı’nda sevkiyatın yeniden hızlanacağı beklentisiyle petrol fiyatları yüzde 10’un üzerinde geriledi. Bu düşüş, akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisini güçlendirdi.

Akaryakıt fiyatları savaşla zirveye ulaştı

Savaşın başladığı 28 Şubat tarihinde İstanbul’da benzinin litre fiyatı 58,34 lira, motorinin litre fiyatı 60,39 lira ve LPG’nin litre fiyatı 30,29 lira seviyesindeydi.

8 Nisan itibarıyla ise fiyatlar önemli ölçüde yükseldi. Buna göre İstanbul’da benzin 63,25 liraya, motorin 85,29 liraya, LPG ise 34,99 liraya çıktı. Bu süreçte benzinde yüzde 8,41, motorinde yüzde 41, LPG’de ise yüzde 15,5 oranında artış yaşandı. En yüksek yükseliş motorin grubunda görüldü.

Motorinde indirim daha fazla olacak

Akaryakıt fiyatlarındaki artışın tüketiciye sınırlı yansıması amacıyla eşel mobil sistemi devreye alınmıştı. Bu sistem kapsamında, fiyat artışlarının bir bölümü Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) üzerinden karşılandı.

Benzinde eşel mobil uygulamasının devam etmesi nedeniyle beklenen indirimin tamamının pompaya yansımayabileceği belirtiliyor. NTV'nin haberien göre indirimin bir kısmının vergi tarafında kalabileceği ifade ediliyor.

Motorinde ise ÖTV sınırının daha önce dolmuş olması nedeniyle fiyat düşüşünün doğrudan pompaya yansımasının daha güçlü olacağı öngörülüyor.

Sektör temsilcileri, indirimin kesin tutarının gün içindeki piyasa verileri ve İtalya piyasasının açılmasıyla birlikte netleşeceğini belirtiyor. İlk hesaplamalar, hem benzin hem de motorinde 10 liranın üzerinde bir düşüş ihtimaline işaret ediyor.

Güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde;

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 63.25 TL

Motorin litre fiyatı: 85.29 TL

LPG litre fiyatı: 34.99 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 63.10 TL

Motorin litre fiyatı: 85.14 TL

LPG litre fiyatı: 34.39 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 64.22 TL

Motorin litre fiyatı: 86.42 TL

LPG litre fiyatı: 34.87 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 64.50 TL

Motorin litre fiyatı: 86.70 TL

LPG litre fiyatı: 34.79 TL