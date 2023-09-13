Motorin ve benzine yüksek oranda zam

Petrol fiyatlarındaki yükseliş pompaya acı yansıdı. Benzin ve motorine bu gece yarısı büyük oranda zam yapıldı.

NTV'nin haberine göre, motorine beklenen 2 lira 3 kuruş zam haberi değişti. Hem motorine gelecek zam arttı hem benzine de zam geleceği duyuruldu. 13 Eylül gecesinden itibaren motorine 2 lira 10 kuruş, benzine ise 1 lira 50 kuruş zam yapıldı.

Motorin ilk kez 40 lirayı geçti

2,1 liralık zamla birlikte motorinin litre fiyatı 40 lirayı geçti. Gece yarısından itibaren motorin İstanbul'da 40 lira 10 kuruşa, Ankara'da 40 lira 64 kuruşa, İzmir'de ise 40 lira 81 kuruşa yükseldi.

Benzine de 1 lira 50 kuruş zam

Benzine de bu gece yarısından itibaren 1,5 lira zam yapıldı.

İstanbul'da benzin kaç lira?

Zamla birlikte İstanbul'da benzinin litresi 38 lira 25 kuruşa, Ankara'da benzinin litresi 38 lira 68 kuruşa, İzmir'de ise 38 lira 74 kuruşa yükseldi.

12 Eylül 2023 Çarşamba akaryakıt güncel fiyatları

İstanbul Avrupa yakası

Motorin: 37,93 TL

Benzin: 36,75 TL

LPG (Otogaz): 17,24 TL

İstanbul Anadolu yakası

Motorin: 37,93 TL

Benzin: 36,80 TL

LPG (Otogaz): 17,69 TL

Ankara

Ankara motorin fiyatı: 38,36 TL

Ankara benzin fiyatı: 37,18 TL

Ankara LPG fiyatı (Otogaz): 17,60 TL

İzmir

İzmir motorin fiyatı: 38,52 TL

İzmir benzin fiyatı: 37,24 TL

İzmir LPG fiyatı (Otogaz): 17,31 TL