Motorin ve benzinin litre fiyatına dev zam geliyor

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Akaryakıt fiyatlarında yeni bir değişiklik gündeme geldi. Motorinde ÖTV’nin ağustos sonuna kadar sıfırlanması indirim beklentisi oluştururken, uluslararası ürün fiyatlarındaki yükseliş bu beklentiyi tersine çevirdi. Artan maliyetler, vergi avantajının etkisini aşarak motorinde yeni bir fiyat artışını beraberinde getirdi.

Motorine 8,89 TL, benzine 1,52 TL zam geliyor

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre 14 Ağustos Cuma gününden geçerli olmak üzere benzine 1,52 TL, motorine ise 8,89 TL zam yapılacak. Artışlar doğrudan pompa satış fiyatlarına yansıyacak.

Böylece motorinde bir gün önce ÖTV’nin sıfırlanmasıyla ortaya çıkan indirim beklentisi gerçekleşmeyecek; bunun yerine pompa fiyatlarında sert bir yükseliş görülecek.

ÖTV sıfırlandı ama zam geldi

Motorinde 13-31 Ağustos döneminde ÖTV sıfırlanmasına rağmen uluslararası fiyatlardaki maliyet artışı nedeniyle beklenen indirim gerçekleşmedi. Yeni rafineri fiyatlamasıyla motorinin litre fiyatına 8,89 TL zam gelmesi bekleniyor. Bununla beraber vergi indirimi yapılmamış olsaydı uluslararası ürün fiyatlarından kaynaklanan maliyet artışı motorine çok daha güçlü biçimde yansıyacaktı.