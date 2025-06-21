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Motorinde indirim bekleniyor

Motorinde 24 Haziran 2025 tarihinden geçerli olacak şekilde indirim bekleniyor.

Haber Merkezi
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Motorinde indirim bekleniyor
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Son günlerde benzin ve motorine gelen zamların ardından bir indirim haberi geldi. Motorinde 24 Haziran 2025 tarihinden geçerli olacak şekilde indirim bekleniyor.

ForInvest Haber'in sektörden edindiği bilgiye göre, 24 Haziran Salı gününden geçerli olmak üzere motorin grubunda 1,66 TL indirim bekleniyor. Benzinde bir fiyat değişikliği öngörülmüyor.

İsrail-İran savaşının gerilimiyle artan petrol fiyatları, akaryakıt fiyatlarında da büyük artışlara neden oldu. Dün gece yarısı gelen son zamların ardından motorinin litresi 55 lirayı, benzin 52 TL'yi aştı.

Son 1 haftada gelen zam tutarı motorinde 8,5, benzinde 4,5 TL oldu.

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