  3. Motorinde indirim beklentisi: Tarih belli oldu
Uluslararası piyasalarda Brent petrolde yaşanan düşüş ve döviz kurundaki dalgalanmalar, motorin fiyatlarında indirim beklentilerini yükseltti. Yetkililer, salı gününden itibaren motorin litre fiyatında 2,44 TL’lik bir düşüş beklenildiğini açıkladı.

Son dönemde peş peşe gelen zamlarla 60 TL seviyesine yaklaşan motorin fiyatları, araç sahiplerinde indirim beklentisini artırdı. Uluslararası piyasalarda Brent petrolde yaşanan düşüş ve döviz kurundaki dalgalanmalar, motorin fiyatlarında yakın dönemde indirimin mümkün olabileceğine işaret ediyor.

Yetkililer, Salı gününden itibaren motorin litre fiyatında 2,44 TL’lik bir düşüş beklenildiğini açıkladı.

İstanbul’da akaryakıt fiyatları 

Benzin: 54,99 TL (Avrupa Yakası) / 54,81 TL (Anadolu Yakası)

Motorin: 59,47 TL (Avrupa Yakası) / 59,32 TL (Anadolu Yakası)

LPG: 27,71 TL (Avrupa Yakası) / 27,08 TL (Anadolu Yakası)

Ankara’da akaryakıt fiyatları 

Benzin: 55,84 TL

Motorin: 60,50 TL

LPG: 27,60 TL

