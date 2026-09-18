Motorinde indirim kesinleşti: Yeni fiyatlar belli oldu

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Akaryakıt sektöründen alınan bilgilere göre, motorine yapılması beklenen indirim netleşti. Motorinin litre fiyatı 4 lira 9 kuruş düşerken, yeni fiyat tarifesi gece yarısından itibaren pompaya yansıyacak.

Son dönemdeki artışlarla üç büyükşehirde 100 liranın üzerine çıkan motorin fiyatları, indirimle birlikte yeniden çift haneli seviyelere gerileyecek.

İndirimin ardından motorinin litre fiyatının yaklaşık olarak İstanbul’da 96,31 TL, Ankara’da 97,41 TL ve İzmir’de 97,71 TL seviyesine inmesi bekleniyor. Fiyatlar şehirler, ilçeler ve dağıtım şirketleri arasında farklılık gösterebiliyor.