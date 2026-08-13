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Motorinde yüzde 13’lük indirim: Yeni pompa fiyatları belli oldu

Motorinde Özel Tüketim Vergisi’nin (ÖTV) ağustos ayında sıfırlanmasının ardından litre fiyatlarında dikkat çeken bir düşüş yaşandı.

Haber Merkezi
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Motorinde yüzde 13’lük indirim: Yeni pompa fiyatları belli oldu
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Hükümet, dezenflasyon sürecine katkı sağlamak ve başta nakliyeciler, üreticiler ve tüketiciler olmak üzere ekonominin farklı kesimlerindeki maliyet baskısını azaltmak amacıyla ağustos ayında motorinde ÖTV’yi sıfırladı.

Bu adımın ardından akaryakıt şirketleri de pompa fiyatlarında güncellemeye gitmeye başladı. Düzenlemenin, özellikle ulaşım ve üretim maliyetleri üzerinden enflasyon üzerinde aşağı yönlü etki oluşturması bekleniyor.

Motorinde ÖTV etkisi

Motorin fiyatları ÖTV'nin sıfırlanmasıyla birlikte yaklaşık 9,25 lira düşüş gösterdi. Bu da yüzde 13'ü aşkın indirimin meydana gelmesi anlamına geliyor.

Motorin fiyatı ne kadar oldu?

İstanbul'da motorin 70,82 lira

Ankara'da 71,94 lira

İzmir'de 72,21 lira

Doğu illerinde ise 73,67 liraya gerileme kaydedildi.

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