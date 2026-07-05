Motorinde zam tarihi belli oldu! Tabelalar 67 lirayı gösterecek

Akaryakıt fiyatlarında yeni bir artış daha gündeme geldi. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, motorinin litre fiyatına pazartesi gecesinden geçerli olmak üzere 1 lira 31 kuruş zam yapılması bekleniyor.

Brent petrol fiyatlarında yaşanan değişimler, döviz kurundaki hareketlilik ve rafineri fiyatlarındaki güncellemeler akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Bu gelişmeler doğrultusunda motorin grubunda yeni bir fiyat artışı öngörülüyor.

Motorinin litresi kaç lira olacak?

Akaryakıt piyasası uzmanı Cahit Saraçoğlu'nun paylaştığı bilgilere göre, motorinin litre fiyatına 1 lira 31 kuruş zam yapılması bekleniyor. Söz konusu artışın pompa fiyatlarına yansıması halinde motorin fiyatları İstanbul, Ankara ve İzmir'de yeniden yükselecek.

Ankara, İstanbul, İzmir zamlı motorin fiyatları

Beklenen zam sonrasında motorinin litre fiyatının İstanbul Avrupa Yakası'nda yaklaşık 65,92 TL, İstanbul Anadolu Yakası'nda ise 65,74 TL olması öngörülüyor.

Ankara'da motorinin litre fiyatının 66,99 TL'ye, İzmir'de ise 67,27 TL'ye yükselmesi bekleniyor.