Motorine 4 TL'yi aşan zam geldi!

Uluslararası ürün fiyatlarında yaşanan yükseliş, motorin fiyatlarına yeni bir zammı beraberinde getirdi.

25 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 4,18 TL zam yapıldı.

Son artışla birlikte İstanbul Avrupa Yakası'nda motorinin litre fiyatı 78,49 TL seviyesine yükseldi.

Temmuzda yaklaşık 14 TL arttı

Son zamla birlikte motorin fiyatlarında temmuz ayı başından bu yana gerçekleşen toplam artış yaklaşık 14 TL oldu.

Benzin fiyatlarında ise daha önce yapılan artışların ardından 25 Temmuz itibarıyla herhangi bir fiyat değişikliği uygulanmadı.