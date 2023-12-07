Motorine bir indirim daha geliyor: (7 Aralık 2023 güncel akaryakıt fiyatları)

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte benzin ve motorin fiyatları takip ediliyor.

Motorin fiyatlarına gece yarısından itibaren geçerli 1 lira 34 kuruş indirim yapıldı. Benzin grubunda ise fiyat değişikliği olmadı.

Motorinde bir indirim daha bekleniyor

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, yarından itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 88 kuruşluk bir fiyat indirimi daha bekleniyor.

Güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul

İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 34,50 TL

İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 36,31 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 18,24 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 34,55 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 36,24 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 18,69 TL

Ankara

Ankara'da benzin litre fiyatı: 35,21 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı: 36,92 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı: 18,66 TL

İzmir

İzmir'de benzin litre fiyatı: 35,31 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı: 37,13 TL

İzmir'de LPG litre fiyatı: 18,31 TL