Motorine bir zam daha bekleniyor: Tarih belli oldu

Akaryakıt fiyatlarında yeni bir artış gündeme geldi. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, motorin grubunda pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde 76 kuruşluk zam yapılması ön görülüyor.

Beklenen fiyat artışının, uluslararası petrol fiyatları ile döviz kurundaki hareketliliğin etkisiyle gündeme geldiği belirtildi.. Zam kararının yürürlüğe girmesi halinde motorin fiyatları, dağıtım şirketleri ve illere göre küçük farklılıklar gösterebilecek.

İşte il il güncel benzin ve motorin fiyatları…

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 62.87 TL

Motorin litre fiyatı: 66.02 TL

LPG litre fiyatı: 31.19 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 62.68 TL

Motorin litre fiyatı: 65.83 TL

LPG litre fiyatı: 30.59 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 63.82 TL

Motorin litre fiyatı: 67.09 TL

LPG litre fiyatı: 31.19 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 64.06 TL

Motorin litre fiyatı: 67.36 TL

LPG litre fiyatı: 30.99 TL