Motorine bir zam daha geliyor!
Brent petrol fiyatlarında dalgalanmayla, benzin, motorin ve otogaz fiyatları da değişkenlik göstermeye devam ederken motorinin litre fiyatına cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 1,43 lira zam yapılması bekleniyor.
Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor.
Motorinin litre fiyatına Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 1,43 lira zam yapılması bekleniyor. Motorine dün de 1 lira zam gelmişti.
İstanbul'da motorin 57,3 liraya, Ankara'da 58,38 liraya, İzmir'de 58,63 liraya yükselmesi bekleniyor.
Güncel akaryakıt fiyatları (litre) şöyle:
İstanbul Avrupa yakası
Benzin: 54,01 lira
Motorin: 55,87 lira
LPG: 29,29 lira
İstanbul Anadolu yakası
Benzin: 53,83 lira
Motorin: 55,69 lira
LPG: 28,69 lira
Ankara
Benzin: 54,91 lira
Motorin: 56,95 lira
LPG: 29,17 lira