Motorine bir zam daha geliyor!

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor.

Motorinin litre fiyatına Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 1,43 lira zam yapılması bekleniyor. Motorine dün de 1 lira zam gelmişti.

İstanbul'da motorin 57,3 liraya, Ankara'da 58,38 liraya, İzmir'de 58,63 liraya yükselmesi bekleniyor.

Güncel akaryakıt fiyatları (litre) şöyle:

İstanbul Avrupa yakası

Benzin: 54,01 lira

Motorin: 55,87 lira

LPG: 29,29 lira

İstanbul Anadolu yakası

Benzin: 53,83 lira

Motorin: 55,69 lira

LPG: 28,69 lira

Ankara

Benzin: 54,91 lira

Motorin: 56,95 lira

LPG: 29,17 lira