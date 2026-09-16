Motorine bir zam daha geliyor: Tarih belli oldu

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ABD-İran gerilimi ile Rusya-Ukrayna savaşındaki tansiyonun yükselmesi, küresel petrol arzına ilişkin kaygıları artırdı. Arz endişelerinin etkisiyle petrol fiyatlarındaki yükseliş akaryakıt fiyatlarına da yansıyarak tarihi seviyelerin görülmesine yol açtı.

Gece yarısı motorinin litre fiyatına yapılan 6,59 TL'lik zammın ardından motorin, Bitlis ve Hakkari'de 98,47 TL'ye kadar yükselirken İstanbul'da 95 TL'nin üzerine çıktı. Milyonlarca sürücünün bütçesini etkileyen artışların ardından motorine bu gece yarısı yeni bir zam daha yapılması bekleniyor.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre motorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren 4,62 TL zam gelmesi bekleniyor. Zam gerçekleşirse motorinin litre fiyatı 100 TL sınırını aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkacak.

Motorinde kritik sınır aşılacak

Yeni zamla birlikte motorinin litre fiyatının 45 ilde 100 TL barajını aşması bekleniyor. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere büyükşehirlerde ise motorinin litre fiyatının 98 TL seviyelerine yükselmesi öngörülüyor.

Güncel benzin ve motorin fiyatları

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 80.26 TL

Motorin litre fiyatı: 95.60 TL

LPG litre fiyatı: 34.99 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 80.12 TL

Motorin litre fiyatı: 95.46 TL

LPG litre fiyatı: 34.39 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 81.25 TL

Motorin litre fiyatı: 96.75 TL

LPG litre fiyatı: 35.09 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 81.52 TL

Motorin litre fiyatı: 97.02 TL

LPG litre fiyatı: 34.99 TL