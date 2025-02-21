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Motorine bu gece yarısından itibaren zam geliyor!

Motorin fiyatlarına bu gece yarısından itibaren 1 lira 45 kuruşluk zam yapılması bekleniyor.

Haber Merkezi
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Motorine bu gece yarısından itibaren zam geliyor!
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Brent petrol fiyatlarındaki ve döviz kurundaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarının yakından takip edilmesine neden oluyor. Dövizdeki hareketlilik ve küresel petrol piyasasındaki değişimler, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Son dönemde sık sık değişen fiyatlar, uzmanlara göre önümüzdeki günlerde de dalgalanmaya devam edebilir.

Bu gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatına 1 lira 45 kuruşluk zam yapılması bekleniyor. Zam sonrası motorin fiyatları, İstanbul’da 48 lirayı aşacak.

Zamlı motorin fiyatları

Yapılacak zamla birlikte İstanbul’daki güncel akaryakıt fiyatları şöyle olacak:

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 46.43 TL/LT

Motorin (Zam sonrası): 48.01 TL/LT

LPG: 27.59 TL/LT

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 46.27 TL/LT

Motorin (Zam sonrası): 47.89 TL/LT

LPG: 26.99 TL/LT

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