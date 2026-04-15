Akaryakıtta tabela yine değişecek: Motorine bugün zam geldi, yarın indirim var
ABD ile İran arasındaki görüşmelerdeki belirsizlik petrol fiyatlarını da doğrudan etkiliyor. Bugün itibariyle motorine litre başına 3,34 TL zam yapıldı; İstanbul, Ankara ve İzmir’de fiyatlar 75 liranın üzerine çıktı, yarın gece ise 4,04 TL indirim bekleniyor.
ABD ile İran arasındaki görüşmelerin belirsizliği nedeniyle petrol fiyatlarında dalgalanma sürüyor.
Motorine gece yarısından itibaren litre başına 3,34 lira zam geldi.
Böylelikle motorin İstanbul'da 75,60 liraya, Ankara'da 76,72 liraya ve İzmir'de 76,99 liraya yükseldi.
Benzinde zam ya da indirim var mı?
Benzinde ise bir fiyat değişimi yaşanmadı.
Benzin; İstanbul'da 62,65 liradan, Ankara'da 63,62 liradan, İzmir'de ise 63,90 liradan satılıyor.
Motorine indirim geliyor
NTV'de yer alan habere göre motorine yarın indirim bekleniyor.
Perşembe gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 4,04 TL fiyat indirimi uygulanacak.