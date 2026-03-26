Motorine büyük indirim geliyor

Petrol fiyatları ABD-İsrail-İran savaşında ateşkes yapılması ihtimali ve diplomatik görüşmelerin yapıldığına dair gelişmelerle hafif gerileme gösterdi.

Petroldeki düşüş akaryakıt pompa fiyatlarına da yansımaya başladı.

Motorinin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere 5,44 lira indirim yapılması planlanıyor.

NTV'nin haberine göre; indirim tutarı henüz kesinleşmese de akşam saatlerine doğru netlik kazanacak.

İndirimden sonra motorin ne kadar olacak?

Motorin fiyatları yapılacak indirimle birlikte İstanbul'da litresi 68,54 liraya, Ankara'da 69,68 liraya, İzmir'de ise 69,95 liraya gerileyecek.

Doğu illerinde 71,40 lira seviyelerinden satılacak.