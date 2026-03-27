Motorine büyük indirimin ardından dev zam yolda

Dünya petrol arzı sekteye uğradı. ABD-İsrail ve İran arasındaki savaş Körfez bölgesine yayıldı ve Hürmüz Boğazı'nda gemiler mahsur kaldı. Giriş ve çıkış yapamayan gemiler ticareti de olumsuz etkiledi. Tedarik zincirleri kırılırken küresel olarak petrolün yüzde 30'a yakının geçtiği Hürmüz'ün işlevsiz kalması akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıdı.



NTV'de yer alan habere göre motorinde bugün gelen indirimin ardından 6,23 liralık zam beklentisi ortaya çıktı.

Zammın yarından itibaren geçerli olması bekleniyor.

Motorin ne kadar olacak?

Motorinin litresi yeni zamla İstanbul'da 74,86 lira, Ankara'da 75,99 lira, İzmir'de 76,26 lira, doğu illerinde 77,71 liraya yükselecek.