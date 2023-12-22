Motorine büyük zam geldi: Pompa satış fiyatlarına yansıdı (22 Aralık güncel akaryakıt fiyatları)
Brent petrol fiyatlarında dalgalanma akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansımaya devam ediyor. Benzine gelen zammın ardından motorin grubunda 1 lira 62 kuruşluk fiyat artışı gerçekleşti. Motorinin litre fiyatı 37 TL'yi aştı. Peki, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Motorin (mazot) fiyatları ne kadar?
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki dalgalanmayla birlikte akaryakıt fiyatları da değişiyor. Benzinin litresine 1 lira 46 kuruşluk zammın ardından motorinde de fiyat artışı gerçekleşti.
Bu gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatına da 1 lira 61 kuruş zam yapıldı.
İndirim gelmişti
7 Aralık 2023 Perşembe gününden itibaren geçerli olan akaryakıt indirimi ile motorin fiyatlarına 1 lira 30 kuruşluk indirim uygulandı. Ardından 8 Aralık itibaren 88 kuruşluk bir indirim daha yapıldı. Motorine gelen indirimlerin ardından benzine de 1 lira 65 kuruş indirim gelmişti.
Güncel akaryakıt fiyatları
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin fiyatı: 34.45 TL
Motorin fiyatı: 37.09 TL
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin fiyatı: 34.5 TL
Motorin fiyatı: 37.15 TL
Ankara
Benzin fiyatı: 35.17 TL
Motorin fiyatı: 37.77 TL
İzmir
Benzin fiyatı: 35.36 TL
Motorin fiyatı: 38.02 TL