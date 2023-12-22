Motorine büyük zam geldi: Pompa satış fiyatlarına yansıdı (22 Aralık güncel akaryakıt fiyatları)

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki dalgalanmayla birlikte akaryakıt fiyatları da değişiyor. Benzinin litresine 1 lira 46 kuruşluk zammın ardından motorinde de fiyat artışı gerçekleşti.

Bu gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatına da 1 lira 61 kuruş zam yapıldı.

İndirim gelmişti

7 Aralık 2023 Perşembe gününden itibaren geçerli olan akaryakıt indirimi ile motorin fiyatlarına 1 lira 30 kuruşluk indirim uygulandı. Ardından 8 Aralık itibaren 88 kuruşluk bir indirim daha yapıldı. Motorine gelen indirimlerin ardından benzine de 1 lira 65 kuruş indirim gelmişti.

Güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin fiyatı: 34.45 TL

Motorin fiyatı: 37.09 TL

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin fiyatı: 34.5 TL

Motorin fiyatı: 37.15 TL

Ankara

Benzin fiyatı: 35.17 TL

Motorin fiyatı: 37.77 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 35.36 TL

Motorin fiyatı: 38.02 TL