Motorine büyük zam geliyor (19 Ocak güncel akaryakıt fiyatları)

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Akaryakıt fiyatlarında otomatik ÖTV artışı nedeniyle fiyat artışına gidilmesinin ardından motorine bir zam haberi daha geldi.

Motorin fiyatlarında 20 Ocak cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 15 kuruşluk zam bekleniyor. 3 Ocak'ta ÖTV'de yapılan düzenleme sonrası benzinin litre fiyatı 2 lira 31 kuruş, motorin litre fiyatı 2 lira 15 kuruş ve LPG litre fiyatı da 1 lira artmıştı. Motorin fiyatlarına 41 kuruş indirim gelmişti.

Son olarak dün LPG litre fiyatına 40 kuruş zam yapıldı.

Güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 36,87 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 39,07 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda LPG litre fiyatı: 19,85 TL

İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 36,78 TL

İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 38,97 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 20,11 TL

Ankara

Ankara'da benzin litre fiyatı: 37,50 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı: 39,73 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı: 20,29 TL

İzmir

İzmir'de benzin litre fiyatı: 37,69 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı: 39,95 TL

İzmir'de LPG litre fiyatı: 20,32 TL