Motorine büyük zam geliyor

İsrail-Filistin savaşıyla birlikte hareketlenen petrol fiyatları, Türkiye’de pompaya zam olarak yansıyor...

Bu gece yarısından (16 Ekim Pazartesi) itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 2 lira 23 kuruş zam yapılacak. Benzinde ise pazartesi fiyat değişimi olmayacak. Yeni zamla birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 39,58 TL’ye, Ankara’da 40,16 TL’ye, İzmir’de 40,34 TL’ye yükselecek. Benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 33,64 TL, Ankara’da 34,27 TL, İzmir’de 34,38 TL seviyesinde bulunuyor.