  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Motorine büyük zam geliyor, tabela değişecek
Takip Et

Motorine büyük zam geliyor, tabela değişecek

Uluslararası piyasalarda motorin fiyatları yükseliş gösteriyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 1.70 lira zam yapılması bekleniyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Motorine büyük zam geliyor, tabela değişecek
Takip Et

NTV'de yer alan habere göre motorine zam gelmesi bekleniyor. Uluslararası piyasalarda motorin fiyatlarının yüksek seyretmesinden ötürü çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere litre fiyatına 1.70 lira zam yapılması bekleniyor.

Buna göre İstanbul'da motorinin litresinin 54.06 lira, Ankara'da 54.92 lira, İzmir'de ise 55.25 liradan satılması öngörülüyor

Ekonomi
CHP'li Gürer: İcra dairelerine ulaşan dosya sayısının 5 milyonu aştı
CHP'li Gürer: İcra dairelerine ulaşan dosya sayısının 5 milyonu aştı
Bakan Yumaklı duyurdu: Hükümlülere bitkisel ve hayvansal üretim desteği verilecek
Bakan Yumaklı duyurdu: Hükümlülere bitkisel ve hayvansal üretim desteği verilecek
ATO Başkanı Baran: Ankara yurt dışı uçuşların hub’ı olmak için hazır
ATO Başkanı Baran: Ankara yurt dışı uçuşların hub’ı olmak için hazır
Ahlatcı Portföy GM Tonguç Erbaş: Yılın ikinci yarısında piyasalar toparlanabilir
Ahlatcı Portföy GM Tonguç Erbaş: Yılın ikinci yarısında piyasalar toparlanabilir
Hububat ve bakliyat ihracatı yılın ilk yarısında yüzde 4,5 arttı
Hububat ve bakliyat ihracatı yılın ilk yarısında yüzde 4,5 arttı
Bloomberg’den Türkiye analizi: Yatırımcı gözünde hukuki risk artıyor
Yatırımcı gözünde hukuki risk artıyor