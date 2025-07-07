Motorine büyük zam geliyor, tabela değişecek

NTV'de yer alan habere göre motorine zam gelmesi bekleniyor. Uluslararası piyasalarda motorin fiyatlarının yüksek seyretmesinden ötürü çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere litre fiyatına 1.70 lira zam yapılması bekleniyor.

Buna göre İstanbul'da motorinin litresinin 54.06 lira, Ankara'da 54.92 lira, İzmir'de ise 55.25 liradan satılması öngörülüyor