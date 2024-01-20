Motorine büyük zam: Pompa satış fiyatlarına yansıdı (20 Ocak güncel akaryakıt fiyatları)

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takip ediyor. Akaryakıt fiyatlarında otomatik ÖTV artışı nedeniyle fiyat artışına gidilmesinin ardından motorine bir zam haberi daha geldi. Motorin fiyatlarına gece yarısı itibarıyla 1 lira 15 kuruş zam yapıldı. Benzin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik olmadı.

3 Ocak'ta ÖTV'de yapılan düzenleme sonrası benzinin litre fiyatı 2 lira 31 kuruş, motorin litre fiyatı 2 lira 15 kuruş ve LPG litre fiyatı da 1 lira artmıştı. Motorin fiyatlarına 41 kuruş indirim gelmişti.

Son olarak LPG litre fiyatına da 40 kuruş zam yapılmıştı.

Güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 36,87 TL

İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 36,78 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 40,23 TL

İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 40,12 TL

Ankara

Ankara'da benzin litre fiyatı: 37,50 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı: 40,89 TL

İzmir

İzmir'de benzin litre fiyatı: 37,69 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı: 41,10 TL