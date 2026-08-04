Motorine dev indirim geliyor

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Küresel petrol fiyatlarındaki gerileme akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansımaya başladı. ABD ile İran arasında diplomasi trafiğinin yeniden başlayacağı yönündeki açıklamalar, jeopolitik risklerin azalacağı beklentisini güçlendirirken petrol fiyatlarında düşüşe neden oldu. Bu gelişme, akaryakıtta indirim beklentilerini de beraberinde getirdi.

Akaryakıttaki indirimlerin devam etmesi bekleniyor. NTV'de yer alan habere göre motorinin litre fiyatında 6,37 TL'lik indirimin yarından itibaren pompaya yansıması öngörülüyor.