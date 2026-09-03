Motorine dev zam geliyor: Litre fiyatı 90 TL'yi geçecek
Motorin fiyatlarına yüksek tutarlı zam beklentisi, sürücülerin akaryakıt yükünü daha da artıracak. Sektör kaynaklarına göre motorinin litre fiyatına 8,24 TL zam gelmesi bekleniyor. Beklenen zam pompaya yansıdığı takdirde, 50 litrelik bir deponun dolum maliyeti tek gecede yaklaşık 412 TL artacak.
Jeopolitik gerilimlerin petrol fiyatlarını yukarı taşıması, Türkiye’de akaryakıt maliyetlerinde yeni bir sıçrama beklentisini güçlendirdi. Brent petrolün yükselişi, önümüzdeki dönemde benzin ve motorin fiyatlarında yeni zamların gündeme gelebileceğine işaret ediyor.
Türkiye Gazetesi'nin sektör kaynaklarına dayandırdığı haberine göre motorinin litre fiyatına 8,24 TL zam yapılması bekleniyor.
Artışın 3 Eylül Perşembe'yi 4 Eylül Cuma'ya bağlayan gece pompa fiyatlarına yansıması öngörülüyor.
50 litrelik depoda fark 412 lira olacak
Beklenen zam, motorinin litre fiyatında tek gecede yaklaşık yüzde 10'luk artış anlamına geliyor.
8,24 TL'lik zammın pompaya yansıması halinde, 50 litrelik bir deponun dolum maliyeti 412 TL artacak.
Litresi 90 TL'yi geçecek
Zam sonrası motorinin litresinin İstanbul Avrupa Yakası'nda 89,38 TL, İstanbul Anadolu Yakası'nda 89,28 TL, Ankara'da 90,73 TL, İzmir'de ise 90,71 TL seviyesine çıkması bekleniyor.