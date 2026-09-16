Motorine dev zam kesinleşti: İstanbul’da fiyat 100 TL’yi geçecek

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Motorin fiyatlarına 17 Eylül Perşembe günü itibarıyla 4,68 TL zam gelmesi bekleniyor. Zamla birlikte pompa fiyatlarının yükselmesi ve İstanbul’da motorinin litre fiyatının 100 TL’nin üzerine çıkması öngörülüyor.

İstanbul’da motorinin litre fiyatı zam öncesinde Avrupa Yakası’nda 95,60 TL, Anadolu Yakası’nda ise 95,46 TL seviyesinde bulunuyor.

İstanbul’da litre fiyatı 100 TL’yi aşacak

Motorine gelmesi beklenen 4,68 TL’lik zamla birlikte İstanbul Avrupa Yakası’nda litre fiyatının 100,28 TL’ye, Anadolu Yakası’nda ise 100,14 TL’ye çıkması öngörülüyor.

Söz konusu artışın her iki yakada da motorin fiyatlarına yaklaşık yüzde 4,90 oranında yansıması beklenirken, yeni fiyatların 17 Eylül Perşembe günü itibarıyla pompaya yansıtılması planlanıyor.

Akaryakıtta yeni zam dalgası

Akaryakıt fiyatlarındaki yükselişin ekim ayında da sürmesi bekleniyor. Ekim ayında motorin fiyatlarına Özel Tüketim Vergisi kapsamında 6 lira, Katma Değer Vergisi kapsamında ise 1 lira 20 kuruş eklenmesi öngörülüyor. Böylece 1 Ekim’den itibaren mevcut litre fiyatlarına toplam 7 lira 20 kuruşluk ek yük gelmesi bekleniyor.