Motorine dev indirim geliyor: Tarih belli oldu
Petrol fiyatlarında yaşanan gerilemenin ardından motorin fiyatlarında yaklaşık 4 TL’lik indirim bekleniyor. Sektör kaynaklarına göre söz konusu indirimin bu gece itibarıyla pompa fiyatlarına yansıması bekleniyor.
Uluslararası petrol fiyatlarındaki gerilemenin Türkiye’de akaryakıt fiyatlarına da yansıması bekleniyor. Sektör kaynakları, motorinin litre fiyatında yaklaşık 4 TL’lik indirim yapılabileceğini öngörüyor.
Beklenen indirimin, 26 Ağustos’u 27 Ağustos’a bağlayan gece saat 00.01’den itibaren pompa fiyatlarına yansıması bekleniyor. Böylece büyükşehirlerde motorin fiyatlarının yeniden 80 TL seviyelerine gerileyeceği hesaplanıyor.
İşte İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel fiyatlar
İndirim öncesinde motorinin litresi İstanbul Avrupa Yakası’nda 82,73 TL,
Anadolu Yakası’nda 82,58 TL seviyesinde bulunuyor.
Ankara’da motorinin litre fiyatı 83,83 TL,
İzmir’de ise 84,12 TL olarak kaydediliyor.
Piyasalardaki aşağı yönlü hareketin, İran ile ABD arasındaki gerilimin yumuşamaya başlaması ve uluslararası petrol fiyatlarındaki düşüşle bağlantılı olduğu belirtiliyor.