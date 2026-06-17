Motorine haftanın üçüncü indirimi geliyor

İran ile ABD arasında sağlanan ateşkes ve Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılacağına dair beklentiler, petrol piyasalarında sert bir gevşemeye yol açtı. Jeopolitik risklerin azalmasıyla birlikte fiyatlar düşüş eğilimini hızlandırdı.

Brent petrolün varil fiyatı gün içinde yüzde 1’in üzerinde gerileyerek 80 dolar seviyesinin altına indi. Haftalık bazda bakıldığında ise kayıp yaklaşık yüzde 17’ye ulaştı ve son dönemin en sert düşüşlerinden biri kaydedildi.

Petrol geriledi, motorinde peş peşe indirimler geldi

Petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından ilk olarak 16 Haziran Salı günü motorin grubunda 4,88 TL'lik bir maliyet düşüşü gerçekleşmişti. Eşel mobil sistemi gereğince bu düşüşün 1,23 TL'si pompa fiyatına yansıtılmıştı.

Bugün gece saatlerinde ise motorin grubunda 1,66 TL düşüş yaşandı. Eşel mobil sistemi gereğince bu düşüşün de 42 kuruşu pompa satış fiyatına yansıtıldı.

Üçüncü indirim yarın gerçekleşecek

Motorin fiyatlarında peş peşe gelen indirimlerin ardından, yarından itibaren geçerli olmak üzere yeni bir indirim daha yapılmasının beklendiği bildirildi.

Petros’un aktardığına göre motorin grubunda yarından itibaren geçerli olmak üzere 1,83 TL'lik indirim bekleniyor. İndirimin 46 kuruşunun pompa satış fiyatına yansıtılacağı öngörülüyor. Benzin ve LPG grubunda ise herhangi bir değişiklik beklentisi bulunmuyor.

İşte il il güncel benzin ve motorin fiyatları…

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 63.12 TL

Motorin litre fiyatı: 64.86 TL

LPG litre fiyatı: 31.99 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 62.97 TL

Motorin litre fiyatı: 64.71 TL

LPG litre fiyatı: 31.39 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 64.09 TL

Motorin litre fiyatı: 65.97 TL

LPG litre fiyatı: 31.97 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 64.36 TL

Motorin litre fiyatı: 66.24 TL

LPG litre fiyatı: 31.79 TL