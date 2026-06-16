Motorine ikinci indirim geliyor: Tarih belli oldu
Petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün etkisiyle akaryakıt piyasasında hareketlilik sürüyor. Motorin fiyatlarında ilk indirimin ardından, ikinci bir indirim daha bekleniyor. Sektör kaynaklarına göre motorinin litre fiyatında bu gece yarısından itibaren 1,66 TL indirim uygulanacak.
ABD ile İran arasında sağlanan anlaşmanın ardından uluslararası piyasalarda petrol ve motorin fiyatlarında düşüş yaşandı. Ton fiyatlarındaki gerilemeye bağlı olarak akaryakıt piyasasında indirim beklentisi güçlendi. Bu kapsamda motorine bu gece yarısından itibaren 1,66 TL’lik yeni bir indirim yapılması öngörülüyor
Petrol fiyatlarındaki düşüş akaryakıta indirim olarak yansıdı
ABD ile İran savaşıyla 115 dolara kadar çıkan Brent petrol fiyatı, iki ülkenin anlaşmaya varmasıyla geriledi. Brent petrol, 82 dolar düzeyinde işlem görüyor.
Anlaşma haberleriyle birlikte, uLuslararası piyasalarda motorinin metrik ton fiyatı da düştü. Buna bağlı olarak motorine peş peşe indirimler gündeme geldi. Motorine, bugünden geçerli 1,23 TL indirim yapıldı.
İkinci indirim bu gece yarısı uygulamaya girecek. Sektör kaynakları, motorine, bu gece yarısı 1,66 TL indirim göründüğünü belirterek, "Eşel mobil sistemi uyarınca pompaya yansıması beklenen indirim tutarı 42 kuruş" dedi.
Benzin fiyatları için kritik eşik henüz aşılmadı
Kaynaklar, benzine bir indirimin söz konusu olup olmadığı sorusu üzerine, "Küresel piyasalarda benzinin metrik ton fiyatı da geriledi. Ancak, indirim için gerekli düzeye daha gelmedi" dedi. Anlaşmanın imzalanmasının ardından petrol, motorin ve benzinde daha hızlı bir düşüşün yaşanabileceğini vurgulayan kaynaklar, “Bu da doğal olarak gerek benzine gerekse de motorine yeni indirim anlamına gelecek“ diye konuştu.
İşte il il güncel benzin ve motorin fiyatları…
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 63.08 TL
Motorin litre fiyatı: 65.24 TL
LPG litre fiyatı: 31.99 TL
İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 62.93 TL
Motorin litre fiyatı: 65.09 TL
LPG litre fiyatı: 31.39 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 64.05 TL
Motorin litre fiyatı: 66.35 TL
LPG litre fiyatı: 31.97 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 64.32 TL
Motorin litre fiyatı: 66.64 TL
LPG litre fiyatı: 31.79 TL