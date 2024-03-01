Motorine indirim geldi (15 Şubat güncel akaryakıt fiyatları)
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişiklikler akaryakıt fiyatlarına zam veya indirim olarak yansıyor. Motorine 1 lira 34 kuruş indirim geldi. Söz konusu indirim pompa satış fiyatlarına yansıdı. Peki, 1 Mart 2024 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL?
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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar, benzin ve motorin fiyatlarını takip ediyor.
Motorine 1 lira 34 kuruş indirim geldi. Yeni fiyatlar 1 Mart itibarıyla pompaya yansıdı.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorinin litre fiyatı 40,66 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 40,46 liradan satılıyor.