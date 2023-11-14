Motorine indirim geldi: Akaryakıt fiyatlarında son durum (14 Kasım 2023)
Akaryakıt fiyatlarındaki değişimler yakından takip ediliyor. Motorine gece yarısı itibarıyla 1 lira 64 kuruş indirim geldi. Söz konusu indirim pompa satış fiyatlarına da yansıdı.
Küresel petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından motorine indirim geldi. Motorinin litresi 1 lira 64 kuruş ucuzladı.
Benzinin litre fiyatında ise değişiklik olmadı.
Ekim ayında motorin fiyatları için 2 lira 92 kuruş indirim yapıldıktan sonra 17 Ekim günü yeniden 2 lira 25 kuruş zam yapılmıştı. 31 Ekim 2023 tarihinde ise 1,57 TL indirim yapılmıştı.
Güncel akaryakıt fiyatları
İstanbul
İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 34,48 TL
İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 36,36 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 18,24 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 34,52 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 36,42 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 18,69 TL
Ankara
Ankara'da benzin litre fiyatı: 35,14 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı: 36,99 TL
Ankara'da LPG litre fiyatı: 18,66 TL
İzmir
İzmir'de benzin litre fiyatı: 35,24 TL
İzmir'de motorin litre fiyatı: 37,21 TL
İzmir'de LPG litre fiyatı: 18,31 TL