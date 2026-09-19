Motorine indirim geldi! Fiyatı 100 TL'nin altına indi
Motorinin litre fiyatına 19 Eylül Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 3,97 TL indirim geldi. Son indirimin ardından motorinin litre fiyatı 100 TL'nin altına geriledi.
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Uluslararası ürün fiyatlarındaki gelişmelerin ardından motorin fiyatlarında indirim yapıldı.
Motorinin litre fiyatına 19 Eylül itibarıyla geçerli olmak üzere 3,97 TL indirim geldi.
İndirim sonrasında İstanbul Avrupa Yakası'nda motorinin litre fiyatı 96,34 TL seviyesine geriledi.
Benzinin litre fiyatında ise herhangi bir değişiklik yapılmadı.