Motorine indirim geldi, pompa satış fiyatlarına yansıdı: (7 Aralık 2023 güncel akaryakıt fiyatları)

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte benzin ve motorin fiyatları takip ediliyor.

Motorin fiyatlarına gece yarısından itibaren geçerli 1 lira 34 kuruş indirim yapıldı. Benzin grubunda ise fiyat değişikliği olmadı.

Güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul

İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 34,50 TL

İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 36,31 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 18,24 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 34,55 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 36,24 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 18,69 TL

Ankara

Ankara'da benzin litre fiyatı: 35,21 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı: 36,92 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı: 18,66 TL

İzmir

İzmir'de benzin litre fiyatı: 35,31 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı: 37,13 TL

İzmir'de LPG litre fiyatı: 18,31 TL