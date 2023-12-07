Motorine indirim geldi, pompa satış fiyatlarına yansıdı: (7 Aralık 2023 güncel akaryakıt fiyatları)
Petrol ve döviz kurunda yaşanan dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor. Motorin fiyatlarına gece yarısından itibaren geçerli 1 lira 34 kuruş indirim yapıldı. Benzin grubunda ise fiyat değişikliği olmadı.
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte benzin ve motorin fiyatları takip ediliyor.
Motorin fiyatlarına gece yarısından itibaren geçerli 1 lira 34 kuruş indirim yapıldı. Benzin grubunda ise fiyat değişikliği olmadı.
Güncel akaryakıt fiyatları
İstanbul
İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 34,50 TL
İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 36,31 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 18,24 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 34,55 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 36,24 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 18,69 TL
Ankara
Ankara'da benzin litre fiyatı: 35,21 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı: 36,92 TL
Ankara'da LPG litre fiyatı: 18,66 TL
İzmir
İzmir'de benzin litre fiyatı: 35,31 TL
İzmir'de motorin litre fiyatı: 37,13 TL
İzmir'de LPG litre fiyatı: 18,31 TL