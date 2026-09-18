Motorine indirim geliyor: 100 TL'nin altına inecek

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Motorine 4,09 lira indirim bekleniyor

NTV'de yer alan habere göre motorinin litre fiyatında yarından itibaren geçerli olmak üzere 4,09 lira indirim yapılması bekleniyor.

Motorin fiyatları, son dönemdeki artışların ardından litre başına 100 liranın üzerine çıkmıştı. Beklenen indirimle birlikte fiyatlarda yeniden 100 lira seviyesinin altına dönüş öngörülüyor.

İndirimin ardından motorinin litre fiyatı ne kadar olacak?

İndirimin pompaya yansımasıyla birlikte motorinin litre fiyatının bazı illerde şu seviyelere gerilemesi bekleniyor:

İstanbul: 96,31 TL

Ankara: 97,41 TL

İzmir: 97,71 TL

Doğu illeri: 99,11 TL

Akaryakıt fiyatlarında güncel seviyeler, petrol fiyatları ve döviz kurundaki hareketlerin yanı sıra vergi düzenlemelerine bağlı olarak değişebiliyor.