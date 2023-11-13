Motorine indirim geliyor (13 Kasım güncel akaryakıt fiyatları)
Petrol fiyatlarında son dönemde görülen düşüşün etkisiyle motorine indirim geliyor. Motorine bu gece indirim gelmesi bekleniyor.
Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı yüzde 0.75 gerileyerek 80.82 dolar seviyesinde işlem gördü. Görülen düşüşün etkisiyle motorine indirim geliyor.
Sektör kaynaklarının aktardığına göre, motorine bu gece 1 lira 64 kuruş indirim gelmesi bekleniyor. Benzin ve LPG'de ise değişiklik beklenmiyor.
Güncel akaryakıt fiyatları
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin fiyatı: 34,48 TL
Motorin fiyatı: 37,99 TL
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin fiyatı: 34,52 TL
Motorin fiyatı: 38,05 TL
Ankara
Benzin fiyatı: 35,14 TL
Motorin fiyatı: 38,64 TL
İzmir
Benzin fiyatı: 35,24 TL
Motorin fiyatı: 38,79 TL