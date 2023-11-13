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Motorine indirim geliyor (13 Kasım güncel akaryakıt fiyatları)

Petrol fiyatlarında son dönemde görülen düşüşün etkisiyle motorine indirim geliyor. Motorine bu gece indirim gelmesi bekleniyor.

Haber Merkezi
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Motorine indirim geliyor (13 Kasım güncel akaryakıt fiyatları)
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Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı yüzde 0.75 gerileyerek 80.82 dolar seviyesinde işlem gördü.  Görülen düşüşün etkisiyle motorine indirim geliyor.

Tarih belli oldu: Motorine indirim geliyor (Güncel akaryakıt fiyatları)Tarih belli oldu: Motorine indirim geliyor (Güncel akaryakıt fiyatları)Ekonomi

Sektör kaynaklarının aktardığına göre, motorine bu gece 1 lira 64 kuruş indirim gelmesi bekleniyor. Benzin ve LPG'de ise değişiklik beklenmiyor.

Güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin fiyatı: 34,48 TL

Motorin fiyatı: 37,99 TL

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin fiyatı: 34,52 TL

Motorin fiyatı: 38,05 TL

Ankara

Benzin fiyatı: 35,14 TL

Motorin fiyatı: 38,64 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 35,24 TL

Motorin fiyatı: 38,79 TL