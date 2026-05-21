  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Motorine indirim geliyor: Tarih belli oldu
Takip Et

Motorine indirim geliyor: Tarih belli oldu

ABD ile İran arasındaki barış görüşmelerinde oluşan olumlu hava, petrol piyasalarında sınırlı bir düşüşe neden olurken motorin fiyatlarında dün geceki zammın ardından bu gece indirim bekleniyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Motorine indirim geliyor: Tarih belli oldu
Takip Et

Petrol fiyatlarındaki gerilemenin ardından akaryakıt fiyatlarında düşüş bekleniyor. Dün motorine gelen 1,83 TL zammın ardından motorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren 2,35 TL indirim yapılması öngörülüyor.

Bu geceki indirimle birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 66,92 TL'ye, Ankara'da 68,04 TL'ye, İzmir'de 68,32 TL'ye gerileyecek.

İşte il il güncel benzin ve motorin fiyatları…

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 65.02 TL

Motorin litre fiyatı: 69.30 TL

LPG litre fiyatı: 33.89 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 64.86 TL

Motorin litre fiyatı: 69.15 TL

LPG litre fiyatı: 33.29 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 65.99 TL

Motorin litre fiyatı: 70.41 TL

LPG litre fiyatı: 33.87 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 66.27 TL

Motorin litre fiyatı: 70.68 TL

LPG litre fiyatı: 33.69 TL

 