Motorine indirim geliyor: Tarih belli oldu
Küresel piyasalarda Brent petrol fiyatlarının sert bir düşüşle 100 doların altına inmesi sonrası, akaryakıt fiyatlarında olası değişiklikler yeniden gündeme geldi. Vatandaşlar ise “Benzin ve motorine zam ya da indirim gelecek mi?” sorusuna yanıt ararken petrol fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorin litre fiyatında 1,22 TL indirim yapılması bekleniyor.
ABD ve İran arasında savaşı sona erdirmeye yönelik ön anlaşma haberlerinin etkisiyle petrol piyasalarında yaşanan düşüş, akaryakıt fiyatlarına da yansıdı.
Buna göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorin litre fiyatında 1,22 TL indirim yapılacak. Benzin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik beklenmiyor.
Bu geceki indirimle birlikte motorinin litresi yaklaşık olarak İstanbul'da 65,23 TL'ye, Ankara'da 66,35 TL'ye, İzmir'de 66,63 TL'ye gerileyecek. Benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 63,08 TL, Ankara'da 64,03 TL, İzmir'de 64,32 TL seviyesinde bulunuyor.
İşte il il güncel benzin ve motorin fiyatları…
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 63.03 TL
Motorin litre fiyatı: 66.41 TL
LPG litre fiyatı: 31.99 TL
İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 62.87 TL
Motorin litre fiyatı: 66.25 TL
LPG litre fiyatı: 31.39 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 63.99 TL
Motorin litre fiyatı: 67.51 TL
LPG litre fiyatı: 31.97 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 64.27 TL
Motorin litre fiyatı: 67.78 TL
LPG litre fiyatı: 31.79 TL