Motorine indirim geliyor: Tarih belli oldu

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Akaryakıt fiyatlarında tabelaları değiştirecek yeni bir gelişme yaşanıyor. Motorin fiyatlarında 24 Eylül Perşembe gününden itibaren litre başına 5,57 TL indirim yapılması bekleniyor.

İndirimin uygulanması halinde İstanbul’da motorinin litre fiyatı Avrupa Yakası’nda 96,40 TL’den 90,83 TL’ye, Anadolu Yakası’nda ise 96,20 TL’den 90,63 TL’ye gerileyecek.

Akaryakıtta gözler saat 16.00’ya çevrildi

Fiyat değişikliğinin kesinleşmesine ilişkin nihai kararın üst makamlar tarafından verilmesi bekleniyor. İndirimin uygulanıp uygulanmayacağı saat 16.00’da netleşecek.

İndirim için gözler 24 Eylül’de

23 Eylül itibarıyla benzin grubunda ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor. Motorin fiyatlarında öngörülen indirimin kesinleşmesi halinde yeni fiyatlar 24 Eylül Perşembe gününden itibaren pompaya yansıyacak.

İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları şöyle:

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 80,40 TL

Motorin: 96,40 TL

LPG: 34,99 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 80,30 TL

Motorin: 96,20 TL

LPG: 34,40 TL

Ankara

Benzin: 81,40 TL

Motorin: 97,50 TL

LPG: 35,09 TL

İzmir

Benzin: 81,70 TL

Motorin: 97,80 TL

LPG: 34,99 TL