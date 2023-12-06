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Motorine indirim yolda: Benzin ve motorin 6 Aralık güncel fiyatları

Son dakika haberi... Piyasalarda arz ve talep belirsizlikleri artarken, petrol fiyatlarında yön arayışı devam ediyor. Brent petrol fiyatlarında dalgalanmayla, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Motorine gece yarısından itibaren 1 lira 34 kuruş indirim bekleniyor. Peki, benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı ne kadar oldu?

Haber Merkezi
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Motorine indirim yolda: Benzin ve motorin 6 Aralık güncel fiyatları
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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte  benzin ve motorin fiyatları değişkenlik gösteriyor. Motorin fiyatlarında gece yarısından itibaren indirim bekleniyor. Pompa satış fiyatında 1 lira 34 kuruş indirim öngörülüyor. Benzin grubunda ise herhangi bir değişiklik beklenmiyor.

Akaryakıt fiyatları

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin fiyatı: 34,50 TL

Motorin fiyatı: 37,55 TL

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin fiyatı: 34,55 TL

Motorin fiyatı: 37,61 TL 

Ankara

Benzin fiyatı: 35,21 TL

Motorin fiyatı: 38,21 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 35,31 TL

Motorin fiyatı: 38,37 TL