Motorine indirim yolda: Benzin ve motorin 6 Aralık güncel fiyatları

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte benzin ve motorin fiyatları değişkenlik gösteriyor. Motorin fiyatlarında gece yarısından itibaren indirim bekleniyor. Pompa satış fiyatında 1 lira 34 kuruş indirim öngörülüyor. Benzin grubunda ise herhangi bir değişiklik beklenmiyor.

Akaryakıt fiyatları

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin fiyatı: 34,50 TL

Motorin fiyatı: 37,55 TL

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin fiyatı: 34,55 TL

Motorin fiyatı: 37,61 TL

Ankara

Benzin fiyatı: 35,21 TL

Motorin fiyatı: 38,21 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 35,31 TL

Motorin fiyatı: 38,37 TL