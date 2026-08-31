Motorine ÖTV zammı geliyor: Litresi ne kadar olacak?

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Motorine 3,60 liralık zam

1 Eylül 2026 itibarıyla motorinin litre fiyatına 3 lira ÖTV ve 60 kuruş Katma Değer Vergisi (KDV) eklenecek. Böylece motorinin litre fiyatında toplam 3,60 liralık artış gerçekleşecek.

Motorinin litre fiyatı 80 liranın üzerine çıkacak

NTV'de yer alan habere göre zam sonrası motorinin litre fiyatının İstanbul’da 81,08 liraya, Ankara’da 82,20 liraya, İzmir’de 82,47 liraya yükselmesi bekleniyor. Doğu illerinde ise fiyatın 83,93 liraya ulaşacağı öngörülüyor.

Otomobil deposunda en az 180 lira fark

Ortalama bir otomobilin yakıt deposu yaklaşık 50 litre kapasiteye sahip. Zamlı fiyatla boş bir deponun tamamen doldurulmasının maliyeti en az 180 lira artacak.

Ağır vasıtalarda fark 5 bin 400 liraya çıkacak

Kamyon ve otobüs gibi ağır vasıtalar ise 1.500 litreye kadar yakıt alabiliyor. Deposu tamamen doldurulan bir ağır vasıtanın yakıt maliyeti, litre başına 3,60 liralık artışla birlikte 5 bin 400 lira daha yükselecek.