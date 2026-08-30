Motorine ÖTV zammı geliyor: Tarih belli oldu

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Akaryakıt fiyatlarında motorin kullanıcılarını ilgilendiren yeni bir zam gündeme geldi. 13 Ağustos’ta sıfırlanan ÖTV’nin 1 Eylül itibarıyla yeniden uygulanmasıyla birlikte motorinin litre fiyatında vergi kaynaklı artış yaşanacak.

Motorinde ÖTV’nin litre başına 3 TL olarak yeniden belirlenmesi bekleniyor. Bu tutara yüzde 20 KDV’nin eklenmesiyle birlikte artışın pompa fiyatına 3,60 TL olarak yansıması öngörülüyor. Benzin tarafında ise 1 Eylül itibarıyla ÖTV veya fiyat değişikliği kaynaklı yeni bir düzenleme beklenmiyor.

ÖTV kademeli olarak artırılacak

Motorinin litre fiyatında 27 Ağustos’ta petrol ve uluslararası ürün fiyatlarındaki gerilemeye bağlı olarak 5,30 TL indirim yapılmıştı. Yeni artışın ise piyasa fiyatlarından değil, vergi düzenlemesinden kaynaklandığı belirtiliyor.

Cumhurbaşkanı Kararı ile ağustos ayının kalan dönemi için sıfırlanan motorin ÖTV’si, yıl sonuna kadar kademeli olarak artırılacak. Buna göre ÖTV tutarı eylülde 3 TL, ekimde 6 TL, kasımda 9 TL, aralıkta ise 12 TL olacak. 1 Ocak 2027’den itibaren tutarın 13,9006 TL olarak uygulanması öngörülüyor.

Motorinde zam sonrası yeni fiyatlar:

Zammın ardından motorinin litre fiyatının yaklaşık olarak İstanbul’da 81,06 TL’ye, Ankara’da 82,18 TL’ye, İzmir’de ise 82,46 TL’ye yükselmesi bekleniyor.

Güncel akaryakıt fiyatları

Benzinin litre fiyatı İstanbul’da yaklaşık 74,35 TL, Ankara’da 75,30 TL, İzmir’de ise 75,59 TL seviyesinde seyrediyor. Akaryakıt fiyatlarında il, ilçe ve istasyonlara göre farklılık görülebiliyor.