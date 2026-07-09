Motorine üçüncü zam kapıda: Tarih belli oldu
Akaryakıt fiyatlarında küresel gelişmelerin etkisi hissedilmeye devam ediyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre motorine üçüncü kez zam yapılması bekleniyor. 10 Temmuz’dan itibaren motorinin litre fiyatında 2-3 liralık yeni bir zam öngörülüyor.
Küresel piyasalarda artan dalgalanma ve jeopolitik gerilimlerin etkisi akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, 10 Temmuz Cuma gününü 11 Temmuz Cumartesi'ye bağlayan gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatına 2 ila 3 TL arasında zam yapılması bekleniyor. Zamla birlikte motorin fiyatının büyükşehirlerde 70 TL sınırını aşacağı öngörülüyor.
Piyasada arz endişeleri büyüdü
Jeopolitik risklerin artması ve Brent petrol fiyatlarının yükselişe geçmesi, akaryakıt fiyatlarında yeni bir zam dalgasına yol açtı. Ankara’da yapılan NATO Zirvesi sırasında ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile yürütülen ateşkes sürecinin “bitti” şeklindeki açıklamaları, piyasada arz endişelerinin büyümesine neden oldu.
Açıklamaların ardından Brent petrolün varil fiyatı yüzde 5 artışla 78 doların üzerine çıktı. Bu yükselişte, Hürmüz Boğazı’ndaki güvenlik riski ve Ukrayna’nın Rusya’daki rafinerilere gerçekleştirdiği hava saldırıları da etkili oldu. Tüm bu gelişmeler, dizel üretim ve tedarik zinciri üzerinde maliyet baskısının artmasına yol açtı.
Motorinde zam dalgası sürüyor
Motorin fiyatlarında peş peşe gelen zamlar pompaya yansımayı sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta litre fiyatına önce 1 lira 33 kuruş, ardından 76 kuruşluk iki ayrı artış yapılırken, sektör temsilcileri şimdi de yeni bir fiyat güncellemesine hazırlanıyor. Cuma günü devreye girmesi beklenen 2-3 TL'lik zamla birlikte, motorindeki toplam fiyat artışının kısa süre içinde 5 lirayı aşacağı hesaplanıyor.
Bazı illerde zam sonrası litre fiyatının ulaşacağı seviyeler de netleşti. İstanbul Avrupa Yakası’nda motorin litre fiyatı 69,88 TL’ye çıkarken, Anadolu Yakası’nda ise 69,73 TL’ye ulaşacak. Ankara’da bu bedel 71 TL’ye, İzmir’de ise 71,27 TL’ye kadar tırmanacak.
İşte il il güncel benzin ve motorin fiyatları…
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 62.87 TL
Motorin litre fiyatı: 66.78 TL
LPG litre fiyatı: 31.19 TL
İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 62.68 TL
Motorin litre fiyatı: 66.63 TL
LPG litre fiyatı: 30.59 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 63.82 TL
Motorin litre fiyatı: 67.90 TL
LPG litre fiyatı: 31.19 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 64.06 TL
Motorin litre fiyatı: 68.17 TL
LPG litre fiyatı: 30.99 TL