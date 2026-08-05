Motorine üst üste ikinci indirim geliyor

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Motorin fiyatlarında peş peşe ikinci indirim beklentisi gündeme geldi. Uluslararası akaryakıt ürün fiyatlarında yaşanan gerilemenin etkisiyle motorinin litre fiyatında 3 lira 97 kuruşluk indirim öngörülüyor.

Sektör kaynaklarının hesaplamalarına göre, son dakika değişikliği yaşanmaması halinde söz konusu indirimin 6 Ağustos 2026 Perşembe günü saat 00.01 itibarıyla yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Motorindeki 3,97 TL'lik indirimin büyük bölümü ÖTV'ye gidecek

Sektör kaynaklarına göre motorinde hesaplanan 3 lira 97 kuruşluk indirimin yaklaşık yüzde 75'ine denk gelen 2 lira 98 kuruşluk kısmı ÖTV'ye aktarılacak.

Bu nedenle, indirimin tamamı pompa fiyatlarına yansımayacak. Tüketicinin motorinin litre fiyatında göreceği net düşüşün yaklaşık 99 kuruş olması bekleniyor.

Motorinde iki günde 10,34 TL'lik indirim hesabı: Pompay

a 2 lira, ÖTV'ye 8,30 lira

Motorinde dün gece litre başına 6 lira 37 kuruşluk indirim hesaplanmasına rağmen, bunun yalnızca 1 lira 5 kuruşu pompa fiyatlarına yansırken, 5 lira 32 kuruşluk kısmı ÖTV artışı olarak uygulandı.

Beklenen 3 lira 97 kuruşluk indirimin de planlandığı şekilde yürürlüğe girmesi halinde, motorinde iki gün içinde hesaplanan toplam indirim 10 lira 34 kuruşa ulaşacak. Ancak bu tutarın yaklaşık 2 lira 4 kuruşu pompaya yansıyacak, 8 lira 30 kuruşluk bölümü ise ÖTV'ye aktarılacak.

Benzin ve LPG'de değişiklik beklenmiyor

Yaklaşık 99 kuruşluk indirimin pompaya yansımasının ardından motorinin litre fiyatı; iller, ilçeler ve dağıtım şirketlerinin nakliye maliyetleri ile rekabet koşullarına bağlı olarak farklılık gösterecek.

Benzin ve LPG fiyatlarında ise mevcut durumda herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.