Motorine üst üste indirimin ardından benzine de geliyor: (8 Aralık güncel akaryakıt fiyatları)
Uluslararası piyasalarda Brent petrolün varil fiyatının gerilemesiyle beraber motorine ikinci indirim geldi. 1 lira 30 kuruşluk indirimin ardından 88 kuruşluk fiyat indirimi pompa fiyatlarına yansıdı. Benzin fiyatlarında ise bu gece itibarıyla 1 lira 65 kuruşluk fiyat indirimi bekleniyor.
Brent petrol ve döviz kurunda gözlemlenen dalgalanma beraberinde akaryakıt indirimi ve zammı haberlerini beraberinde getiriyor.
Uluslararası piyasada gözlemlenen düşüşün ardından brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 74,65 dolardan işlem görürken motorin fiyatlarına indirim geldi.
Motorine indirim pompa satış fiyatlarına yansıdı
Motorinde dün gerçekleşen 1 lira 30 kuruşluk indirimin ardından bir indirim de bugün gerçekleşti. 88 kuruşluk fiyat indirimi pompa fiyatlarına yansıdı.
Benzine indirim yolda
Benzin fiyatlarında ise bu gece itibarıyla 1 lira 65 kuruşluk fiyat indirimi bekleniyor.
Güncel akaryakıt fiyatları
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin fiyatı: 34,52 TL
Motorin fiyatı: 35,39 TL
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin fiyatı: 34,55 TL
Motorin fiyatı: 36,26 TL
Ankara
Benzin fiyatı: 35,27 TL
Motorin fiyatı: 36,11 TL
İzmir
Benzin fiyatı: 35,37 TL
Motorin fiyatı: 36,27 TL