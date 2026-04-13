Motorine yeni zam beklentisi: Tarih belli oldu

Orta Doğu’da artan gerilim, akaryakıt piyasalarına “fiyat fırtınası” olarak yansımaya başladı. ABD ile İran arasındaki müzakerelerin sonuçsuz kalması ve Hürmüz Boğazı’na yönelik askeri ablukaya ilişkin gelişmeler, petrol ve motorin fiyatlarını uluslararası piyasalarda yukarı yönlü hareketlendirdi.

Motorine yeniden zam beklentisi

Geçen haftaki verilere göre, bu gece yarısından itibaren motorin fiyatlarında 4 lira 35 kuruşluk bir indirim yapılması bekleniyor. Sektör kaynakları ise uluslararası piyasalardaki dalgalı seyrin sürmesi halinde çarşamba gününden itibaren motorine yeniden zam gelebileceğini söyledi.

İşte il il güncel benzin ve motorin fiyatları

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 62.63 TL

Motorin litre fiyatı: 76.56 TL

LPG litre fiyatı: 34.99 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 62.49 TL

Motorin litre fiyatı: 76.42 TL

LPG litre fiyatı: 34.39 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 63.61 TL

Motorin litre fiyatı: 77.69 TL

LPG litre fiyatı: 34.87 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 63.88 TL

Motorin litre fiyatı: 77.97 TL

LPG litre fiyatı: 34.79 TL