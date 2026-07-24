Motorine dev zam geliyor: Tarih belli oldu

Akaryakıt fiyatlarında zam dalgası sürüyor. Benzinin litre fiyatına bugün 1,35 TL zam yapılmasının ardından motorin fiyatlarında da yeni artış beklentisi oluştu.

Edinilen bilgilere göre, motorinin litre fiyatına yarın gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 3,50 TL zam yapılması bekleniyor. Zam beklentisinde, küresel piyasalarda petrol fiyatlarının son dönemde hızla yükselmesinin etkili olduğu ifade ediliyor.

Brent petrol 102 dolara yaklaştı

Brent petrolün varil fiyatı bugün yüzde 8’i aşan artışla 102 dolara yaklaştı. Küresel petrol fiyatlarındaki yükselişte, ABD’nin İran’a yönelik saldırılarının ardından bölgede artan gerilim etkili oldu.

İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatması ve Yemen'deki Husilerin Babülmendep Boğazı'nda Suudi Arabistan'a yönelik abluka başlatması, küresel enerji arzına ilişkin endişeleri artırarak petrol fiyatlarını yukarı taşıdı. Akaryakıt fiyatları ise uluslararası petrol fiyatlarının yanı sıra döviz kuru ve vergi düzenlemelerine bağlı olarak değişiklik gösteriyor.

Güncel akaryakıt fiyatları şöyle:

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 67,00 TL/litre

Motorin: 74,27 TL/litre

LPG: 31,19 TL/litre

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 66,85 TL/litre

Motorin: 74,12 TL/litre

LPG: 30,59 TL/litre

Ankara

Benzin: 67,97 TL/litre

Motorin: 75,39 TL/litre

LPG: 31,29 TL/litre

İzmir

Benzin: 68,25 TL/litre

Motorin: 75,66 TL/litre

LPG: 31,19 TL/litre