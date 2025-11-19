  1. Ekonomim
  3. Motorine Zam Geliyor! 19 Kasım 2025 Akaryakıt Fiyatları: İstanbul, Ankara, İzmir
19 Kasım 2025 Çarşamba itibarıyla motorine zam beklentisi gündemde. Döviz kuru ve Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Peki güncel motorin fiyatları ne kadar, zam geldi mi? İşte son durum…

19 Kasım 2025 Çarşamba itibarıyla motorine zam beklentisi gündemde. Döviz kuru ve Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Motorin zammı sonrası İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin, motorin (dizel) ve LPG fiyatları güncellenecek. Peki yeni akaryakıt fiyatları ne olacak?

2.5 TL ZAM BEKLENTİSİ

Sektör kaynaklarına göre perşembe gecesinden itibaren motorinin litre fiyatına 2,5 TL zam uygulanması bekleniyor. Akaryakıt fiyatları dağıtıcı şirketlere ve istasyonlara göre küçük farklılıklar gösterebilir.

İstanbul Akaryakıt Fiyatları (Avrupa ve Anadolu Yakası)

- Avrupa Yakası:

▫ Benzin: 54,89 TL

▫ Motorin: 57,63 TL

▫ LPG: 27,71 TL

- Anadolu Yakası:

▫ Benzin: 54,73 TL

▫ Motorin: 57,49 TL

▫ LPG: 27,08 TL

Ankara Akaryakıt Fiyatları

- Benzin: 55,76 TL

- Motorin: 58,65 TL

- LPG: 27,60 TL

İzmir Akaryakıt Fiyatları

- Benzin: 56,09 TL

- Motorin: 58,99 TL

- LPG: 27,53 TL

