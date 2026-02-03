Motorine zam geliyor: Tarih belli oldu

Araç sahiplerini tedirgin eden akaryakıt zamlarında beklenmedik bir fren yaşandı. Orta Doğu’da ABD–İran hattında tansiyonun düşmesi ve küresel piyasalardaki görece sakinlik, pompaya yansıması beklenen rekor zammı durdurdu. Motorin için konuşulan 2 lira 74 kuruşluk artış rafa kaldırıldı.

Ancak rahatlamak için erken. Sektör kaynaklarının verdiği bilgilere göre, bu gece itibarıyla akaryakıt fiyat tabelalarında yine de değişiklik olacak.

20 kuruşluk zam yapılacak

Büyük zammın iptal edilmesi sevindirici olsa da fiyat artışı tamamen rafa kalkmadı. Edinilen son bilgilere göre;n Motorin grubuna bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 20 kuruşluk sınırlı bir zam yapılacak.

Güncel akaryakıt fiyatları

Zamların ve iptallerin ardından 3 büyükşehirde oluşan güncel pompa fiyatları listesi şu şekildedir:

İstanbul (Avrupa YakasI)

Benzin: 55,34 TL

Motorin: 57,46 TL (Bu gece +20 kuruş eklenecek)

LPG: 30,09 TL

İstanbul (Anadolu Yakası)

Benzin: 55,16 TL

Motorin: 57,28 TL (Bu gece +20 kuruş eklenecek)

LPG: 29,49 TL

Ankara

Benzin: 56,24 TL

Motorin: 58,54 TL (Bu gece +20 kuruş eklenecek)

LPG: 29,97 TL

İzmir

Benzin: 56,53 TL

Motorin: 58,81 TL (Bu gece +20 kuruş eklenecek)

LPG: 29,89 TL