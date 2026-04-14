Motorine zam geliyor: Tarih belli oldu

Akaryakıt fiyatlarında tabelalar bir kez daha değişmeye hazırlanıyor. Orta Doğu’daki gerilim ve Hürmüz Boğazı kaynaklı krizle birlikte yükselen petrol fiyatları, pompa fiyatlarına da yansımaya devam ediyor. Motorine bugün yapılan indirimin ardından, yarın için yeni bir zam bekleniyor.

Motorine zam bekleniyor

Gazteci Olcay Aydilek'in aktardığına göre motorine bu gece yarısı 3 TL 32 kuruş zam bekleniyor. Motorine bugün 4 TL 35 kuruş indirim gelmişti.

Bölgedeki gerilimin etkisiyle akaryakıt fiyatları son bir aydan uzun süredir sürekli dalgalanıyor. Özellikle sık sık zamla gündeme gelen motorinde, geçtiğimiz günlerde yaklaşık 13 liralık artış dikkat çekmişti. Dün, ABD'nin abluka tehdidine karşılık İran'ın "Şimdiki fiyatları hayal bile edemeyeceksiniz" tehdidi sonrası fiyatların yükseleceği endişesi iyice yerleşti.

İşte il il güncel akaryakıt fiyatları;

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 62.65 TL

Motorin litre fiyatı: 72.26 TL

LPG litre fiyatı: 34.99 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 62.51 TL

Motorin litre fiyatı: 72.12 TL

LPG litre fiyatı: 34.39 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 63.62 TL

Motorin litre fiyatı: 73.38 TL

LPG litre fiyatı: 34.87 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 63.90 TL

Motorin litre fiyatı: 73.66 TL

LPG litre fiyatı: 34.79 TL