  3. Motorine zam geliyor: Tarih belli oldu
Motorine zam geliyor: Tarih belli oldu

ABD-İran hattında yeniden yükselen savaş gerilimi petrol fiyatlarını artırırken, motorinin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere yaklaşık 1,10 lira zam bekleniyor.

Petrol fiyatlarındaki artış pompa fiyatlarına da yansıyor. ABD ve İran'ın barış mutabakatının çökmesi ve savaş çanlarının yeniden duyulmasıyla birlikte petrol fiyatları yükselişe geçti.

Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına 1,10 lira seviyesinde zam bekleniyor.

NTV'nin haberine göre yarından itibaren geçerli olması beklenen zamla birlikte motorinin litresi İstanbul'da 67,35 liraya, Ankara'da 68,48 liraya, İzmir'de 68,75 liraya, doğu illerinde ise 70,21 liraya yükselmesi bekleniyor.

